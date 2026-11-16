Hosiden: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hosiden hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59.99 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hosiden 94.21 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 171.59 Milliarden JPY gegenüber 129.09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch