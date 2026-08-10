Hosiden: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hosiden hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 73.87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 98.13 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116.34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch