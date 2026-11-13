HOSHIZAKI ELECTRIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HOSHIZAKI ELECTRIC hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74.41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 82.90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 138.32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 126.90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch