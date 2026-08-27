Hoshine Silicon Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hoshine Silicon Industry hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hoshine Silicon Industry -0.560 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.15 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.55 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch