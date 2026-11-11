HOSHIIRYO-SANKI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HOSHIIRYO-SANKI veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 123.75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 112.80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

HOSHIIRYO-SANKI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch