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22.06.2026 06:37:00
HORNBACH: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HORNBACH gab am 19.06.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6.62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.88 Prozent auf 2.00 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6.24 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 2.00 Milliarden EUR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.ch
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