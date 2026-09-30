HORNBACH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HORNBACH hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.81 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HORNBACH einen Umsatz von 1.69 Milliarden EUR eingefahren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4.69 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1.81 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch