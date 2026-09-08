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08.09.2026 07:34:00
HORNBACH-Aktie legt zu: Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert
Der Baumarktkonzern HORNBACH Holding hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet.
Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. Die ausführlichen Zahlen will HORNBACH am 29. September vorstellen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die im SDAX notierte Aktie vier Prozent zum XETRA-Schluss.
/nas/zb
BORNHEIM (awp international)
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