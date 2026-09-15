Gap Aktie 932450 / US3647601083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 00:00:00
Hormuz Risk Opens $40-Plus Price Gap Between Crude Grades
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
15.09.26
|Food crisis fears ease as fertiliser exporters fill gap left by Iran war (Financial Times)
|
15.09.26
|Food crisis fears ease as fertiliser exporters fill gap left by Iran war (Financial Times)
|
09.09.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.26
|The yawning gap between ambition and action on nuclear energy (Financial Times)
|
02.09.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gap von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
28.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.ch)
Analysen zu Gap Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street hielten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.