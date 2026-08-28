Hormel Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hormel Foods veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hormel Foods 0.330 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.36 Prozent auf 2.96 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch