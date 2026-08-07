Horizon Technology Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Horizon Technology Finance hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Horizon Technology Finance ein EPS von -0.500 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch