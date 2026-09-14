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14.09.2026 06:37:00
Horizon Industrial Parks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Horizon Industrial Parks liess sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Horizon Industrial Parks die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Horizon Industrial Parks ein EPS von -0.230 INR in den Büchern gestanden.
Horizon Industrial Parks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.41 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 78.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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