Horizon Food Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Horizon Food Company Registered hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.40 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Horizon Food Company Registered 0.230 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.1 Millionen SAR – ein Plus von 73.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Horizon Food Company Registered 16.7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch