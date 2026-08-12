Horizon Food Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Horizon Food Company Registered hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.21 SAR. Im letzten Jahr hatte Horizon Food Company Registered einen Gewinn von 0.390 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 22.3 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.1 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch