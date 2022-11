Horizon-Aktie +28 Prozent: Horizon Therapeutics in vorläufigen Gesprächen mit Sanofi, Amgen und Janssen über mögliches Kauf-Angebot

Die Gespräche mit Amgen , Janssen und Sanofi könnten zu einem Angebot für Horizon führen oder auch nicht, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Dublin mit. Es bestehe keine Gewissheit, dass ein Angebot abgegeben werde. Horizon mit weltweit rund 2000 Mitarbeitern ist auf seltene Krankheiten spezialisiert. Der Umsatz lag 2021 bei rund 3,2 Milliarden US-Dollar.

Aktien von Horizon Therapeutics springen im US-Handel an der NASDAQ zeitweise um 28,06 Prozent auf 100,65 US-Dollar nach oben. Für die Sanofi-Aktie geht es am Mittwoch an der EURONEXT zeitweise um 3,30 Prozent abwärts auf 85,28 Euro. Amgen-Papiere zeigen sich an der NASDAQ derweil 0,48 Prozent leichter bei 280,63 US-Dollar.

/jha/

DUBLIN (awp international)