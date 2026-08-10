Horiba verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Horiba hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 313.02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Horiba 184.52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 95.32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 77.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch