Horiba stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Horiba hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 346.03 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 196.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Horiba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 101.81 Milliarden JPY im Vergleich zu 81.30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch