Horiba gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Horiba hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 639.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch