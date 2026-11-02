Horai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Horai hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Horai hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39.66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 44.70 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.68 Prozent auf 1.86 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 130.29 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 118.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6.62 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Horai einen Umsatz von 6.11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch