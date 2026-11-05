Horace Mann Educators hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Horace Mann Educators äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1.41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Horace Mann Educators 1.40 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 438.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 439.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch