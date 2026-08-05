Horace Mann Educators CorpShs Aktie 939578 / US4403271046
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05.08.2026 23:20:39
Horace Mann Educators Corp Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Horace Mann Educators Corp (HMN) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $41.6 million, or $1.01 per share. This compares with $29.4 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, Horace Mann Educators Corp reported adjusted earnings of $48.2 million or $1.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $443.5 million from $411.7 million last year.
Horace Mann Educators Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41.6 Mln. vs. $29.4 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.71 last year. -Revenue: $443.5 Mln vs. $411.7 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.60 To $ 4.90
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