Horace Mann Educators: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Horace Mann Educators hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Horace Mann Educators ein EPS von 0.710 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Horace Mann Educators mit einem Umsatz von insgesamt 443.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 411.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7.72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch