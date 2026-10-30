Hopefield Ventures Two hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hopefield Ventures Two hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Hopefield Ventures Two vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.09 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Hopefield Ventures Two im vergangenen Quartal 1.3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 975.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hopefield Ventures Two 0.1 Millionen CAD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.210 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Hopefield Ventures Two ein Ergebnis je Aktie von -0.190 CAD vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hopefield Ventures Two 2.85 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 612.50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0.40 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch