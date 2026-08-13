HOPE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HOPE hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8.21 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.210 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOPE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 687.5 Millionen JPY im Vergleich zu 715.7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch