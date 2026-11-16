Hoosiers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hoosiers präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.26 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10.58 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.14 Prozent auf 19.38 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch