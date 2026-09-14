Hooker Furniture legte Quartalsergebnis vor

Hooker Furniture veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hooker Furniture -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23.01 Prozent auf 63.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch