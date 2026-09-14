|
14.09.2026 06:37:00
Hooker Furniture legte Quartalsergebnis vor
Hooker Furniture veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hooker Furniture -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23.01 Prozent auf 63.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.