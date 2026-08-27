Hoodin Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hoodin Registered stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hoodin Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 28.95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 0.4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch