|
27.08.2026 06:37:00
Hoodin Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hoodin Registered stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hoodin Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 28.95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 0.4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.