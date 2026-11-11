HONYAKU Center stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HONYAKU Center hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 15.71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HONYAKU Center 28.71 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.94 Prozent auf 2.38 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch