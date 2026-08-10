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10.08.2026 06:37:00
HONYAKU Center: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
HONYAKU Center hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 42.65 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.07 Prozent zurück. Hier wurden 2.45 Milliarden JPY gegenüber 2.67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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