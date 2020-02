HONOR unterstützt „1+8+N"-All-Scenario-IoT-Strategie mit umfassender Suite neuer intelligenter Geräte

HONOR präsentiert ein intelligentes und integriertes Ökosystem, bestehend aus HONOR 9X Pro, HONOR View 30 Pro, beide mit der HUAWEI AppGallery, einem der weltweit besten App-Stores, der HONOR MagicBook-Serie, neuen Anpassungen für die HONOR MagicWatch 2 und den Fitness HONOR Magic Earbuds

BARCELONA, 25. Februar 2020 /PRNewswire/ -- HONOR verstärkte seine All-Scenario-IoT-Strategie mit der Einführung einer umfassenden Produktreihe in einer Live-Stream-Pressekonferenz. HONOR 9X Pro, in der neuen HUAWEI AppGallery vorinstalliert, die zu den drei weltweit führenden App-Stores gehört, markiert den Anfang eines intelligenten, mobilen und vernetzten Ökosystems für HONOR-Benutzer. HONOR kündigte zudem die weltweite Verfügbarkeit von HONOR View 30 Pro an, dem ersten HONOR Smartphone, das mit dem Kirin 990 5G-Chipsatz ausgestattet ist, und stellte die brandneue HONOR MagicBook-Serie mit zwei schlanken und leichten Laptops in einem leistungsstarken, kompakten Paket für Kreative vor, die ständig unterwegs sind, und dazu die True Wireless Stereo (TWS) HONOR Magic Earbuds für Fitness-Begeisterte. Zusätzlich lässt sich die HONOR MagicWatch 2 jetzt noch besser mit neuen Uhrenarmbändern der EasyFit-Serie anpassen und ist zudem mit neuen Funktionen zur Verfolgung des Gesundheitszustands ausgestattet. Um sein Ziel zu unterstützen, für junge Menschen auf der ganzen Welt ein intelligentes Ökosystem mit allen Szenarien aus einer Hand zu schaffen, beauftragte HONOR das Unternehmen Canalys mit der Durchführung einer Studie zu den wichtigsten Trends im Bereich „Intelligent Living" in Europa.

Die Auslieferung intelligenter Geräte in Europa wird 2023 erwartungsgemäss die 500-Millionen-Grenze überschreiten, verglichen mit 436 Millionen Geräten in 2019, so der Bericht Intelligent living in Europe. Zwischen 2020 und 2023 wird der Markt für intelligente Geräte in Europa voraussichtlich um 3,5 % wachsen, wobei intelligente Lautsprecher und intelligente persönliche Audiogeräte die am schnellsten wachsenden Kategorien sind.

„Unser einzigartiges Portfolio aus intelligenten und hochmodernen Produkten hat unser IoT-Ökosystem erweitert und unseren globalen Kunden eine allgegenwärtige nahtlose Erfahrung ermöglicht", so George Zhao, Präsident von HONOR Global. „Der von Canalys[1] durchgeführten Studie zufolge tragen 41 % der Befragten mehr als ein intelligentes Gerät bei der Arbeit oder unterwegs mit sich herum, und diese Zahl steigt auf 68 %, wenn sie zu Hause sind. Dies zeigt eine steigende Nachfrage nach intelligenteren digitalen Erfahrungen. Von Smartphones über Wearables und Notebooks bis hin zu persönlichen Audiogeräten ist HONOR nun DIE Marke für die Anforderungen der Digital Natives weltweit."

HONOR 9X Pro: Beispiellose Erfahrung mit essentiellen und exklusiven Apps aus der HUAWEI AppGallery

Ausgestattet mit dem hochmodernen 7-nm-810-KI-Chipsatz, einer 48MP-Triple-Kamera und einem 6,59-Zoll-HONOR-FullView-Display sorgt die HONOR 9X Pro für ein verbessertes Benutzererlebnis, mit Upgrades in den Bereichen Performance, Gaming und Fotografie. Das Kirin 810 AI-Chipset läuft auf Huaweis brandneuer Computerarchitektur für anspruchsvollere und vielfältigere KI-Anwendungen. Darüber hinaus wurde der Grafikprozessor auf den kundenspezifischen Mali-G52 für Kirin Gaming+ aktualisiert, ein Feature, das für ein reibungsloseres Spielerlebnis sorgt, während das Flüssigkeitskühlsystem die Wärmeableitung bei längerem Spielen effektiv verbessert.

Über die HUAWEI AppGallery hat die HONOR 9X Pro Zugriff auf eine Vielzahl von Apps aus den Bereichen Gesundheit und Fitness, Unterhaltung, Musik und Fotografie. Mit dieser sicheren Plattform können die Benutzer nun einfach und zuverlässig Apps installieren, die ihren „Smart Lifestyle" ergänzen. Die HONOR 9X Pro ist ausserdem mit dem Huawei Assistant ausgestattet, einem virtuellen Assistenten, der die Informationssuche und den Zugang zu den Apps erleichtert, was zur Bedienerfreundlichkeit beiträgt. Mit der SmartCare-Funktion des Huawei Assistant können Benutzer auf kontextbezogene Karten für Aktien und Sport zugreifen, die 150 Sportveranstaltungen und mehr als 150 wichtige Aktienmärkte abdecken[2]. Darüber hinaus erhalten Benutzer Einblicke in Kalender, Wetter, verpasste Anrufe, Telefonnutzung und Datenverbrauch. Weitere Dienste in anderen Kategorien werden zu gegebener Zeit hinzugefügt.

HONOR 9X Pro wird in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Ägypten, dem KSA (Königreich Saudi-Arabien) und Malaysia ab März 2020 zu einem UVP von 249 Euro angeboten.

HONOR View 30 Pro: Wegweisende Matrixkamera mit bahnbrechender 5G-Technologie für erstaunliche Fotos und Videos in Kinoqualität

Die HONOR View 30 wurde mit bahnbrechender 5G-Technologie entwickelt und ist mit dem neuesten Chipsatz der Kirin 990-Serie ausgestattet. Diese Kamera bietet ein branchenweites führendes 5G-Erlebnis, denn sie ermöglicht eine Vielzahl von 5G-Anwendungen in Smart Homes, auf Reisen und beim Gaming. Sie wird mit einer SuperSensing Triple-Kamera geliefert, die eine 40MP Sony IMX600-Hauptkamera, eine 12MP Super-Weitwinkel-Kameral mit Cine-Objektiv und eine 8MP Telephoto-Kamera umfasst. Diese einzigartige Matrixkamera liefert nicht nur erstaunliche Standbilder, sondern das 12MP Cine-Objektiv wird von einem angepassten 16:9-Sensor unterstützt, um Fotos und Videos in Filmqualität zu erstellen.

Die mit Spannung erwartete HONOR View 30 Pro wird bald im Handel erhältlich sein, wobei der offizielle Verkauf auf dem russischen Markt beginnt.

HONOR MagicBook 14/15: Dünne, leichte Notebooks mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit

Die Einführung der HONOR MagicBook-Serie, die das HONOR MagicBook 14 und das HONOR MagicBook 15 umfasst, markiert das erste Mal, dass ein Produkt aus der PC-Kategorie von HONOR einem weltweiten Publikum zur Verfügung steht. Das HONOR MagicBook 14 ist in Space Gray und Mystic Silver erhältlich und zeichnet sich aus durch ein kompaktes, dünnes und leichtes Design. Das HONOR MagicBook 14 ist für junge Leute unterwegs gedacht und hält bis zu 10 Stunden mit einer einzigen Akkuladung. Ein FullView-Display mit einem hohen Bildschirm-Körper-Verhältnis, ein leistungsstarker Kern für ultraschnelle Leistung und verbesserte Grafiken sowie eine intelligente Verbindungsfähigkeit zwischen HONOR Smartphones und dem Laptop sind weitere Pluspunkte.

Der Datenschutz ist ebenso wichtig wie Laptop-Design und -Leistung. Die HONOR MagicBook-Serie ist mit einer Popup-Webcam ausgestattet, die diskret unter der Kamerataste auf der Tastatur versteckt ist. Benutzer klicken einfach auf die Kamerataste auf der Tastatur und die Webcam wird aufgeklappt. Dies dient als einzigartiger Schutz der Privatsphäre vor Entführungen und Fernspähungen. Darüber hinaus gewährleistet die Fingerabdruck-Einschalttaste den sofortigen und direkten Zugriff vom Start auf den Desktop und sorgt somit eine viel sicherere und mühelosere Anmeldung.

Um die überlegene Laptop-Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden zu demonstrieren, hat HONOR ein Ladesystem entwickelt, das ein elektrisches Vierer-Tandem mit nur fünf HONOR MagicBook 14-Laptops versorgen kann. Innerhalb einer Stunde wurden ca. 180 Wh von den fünf HONOR MagicBook 14-Laptops übertragen, damit das E-Fahrrad 5 km weit fahren konnte. Das HONOR MagicBook 14/15 (256 GB) wird ab Ende März zu einem UVP von 599 Euro in Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, der Tschechischen Republik und auf anderen Märkten angeboten.

HONOR MagicWatch 2: Armbänder der EasyFit-Serie und neue Funktionen

HONOR stellte heute die EasyFit-Serie vor, die exklusiv für die HONOR MagicWatch 2 entwickelt wurde und in zwei Grössen - 46 mm und 42 mm - erhältlich ist. Mit acht neuen Farben und verschiedenen Armbandmaterialien zur Auswahl, darunter Fluorelastomer (ein umweltfreundliches, hypoallergenes Material) und hochwertiges italienisches Leder, können Sie Ihre Uhr je nach Aktivität und Outfit für jede Gelegenheit individuell gestalten. Sechs Farben, darunter Daylight Yellow, Olive Green, Reef Blue, Sky Blue, Lilac Purple und Camellia Pink, stehen für das Fluorelastomer-Armband und zwei Farben, Wonderland Green und Wizard Purple, für das Lederband zur Auswahl. Die Armbänder der EasyFit-Serie sind ab April weltweit zu einem UVP von 35,90 Euro erhältlich.

Mit dem Female Cycle Tracker können Frauen mehr über ihren Menstruationszyklus erfahren, indem sie mit der App ihre Periode verfolgen, die Symptome aufzeichnen und über den Beginn der nächsten Periode informiert sind. Mit dem Periodentracking-Kalender können sie zudem ihre Daten an einer zentralen Stelle vergleichen. Darüber hinaus können sie Push-Benachrichtigungen vor dem voraussichtlichen Datum des Zyklus aktivieren. Der erweiterte SpO2-Monitor versetzt Fitness-Enthusiasten in die Lage, während des Trainings den Sauerstoffstättigungsgrad im Blutstrom zu überwachen. Die HONOR MagicWatch 2 wird ab Ende März 2020 mit SpO2 über die Over-the-Air-Software aufgerüstet[3].

HONOR Magic Earbuds: Neue Grenze für drahtloses Zubehör

HONOR stellte zudem die HONOR Magic Earbuds vor, die ultimativen, wirklich kabellosen Ohrhörer für Fitnessfans, die die Hybrid Active Noise Cancelling-Technologie mit einem sicheren Sitz kombinieren, der jedes Training aushält. Die eingebauten Dreifach-Mikrofone verfügen über eine adaptive Umgebungsgeräusch-Unterdrückungstechnologie für eine ausgezeichnete Gesprächsqualität. Die integrierte 10-mm-Treibereinheit für eine beispiellose Bass-Qualität für Musikliebhaber ist ein weiteres Plus. Die HONOR Magic Earbuds sind in Pearl White und Robin Egg Blue ab April 2020 zu einem UVP von 129 Euro weltweit erhältlich.

[1] Die Studie wurde von Canalys im Februar 2020 durchgeführt [2] Es werden nur die Version EMUI 10.0 und höhere Versionen unterstützt [3] Der SpO2-Monitor wurde nicht als medizinisches Gerät konzipiert und ist nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten vorgesehen. Alle Daten und Messungen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmte.

