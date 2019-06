HONOR commercialise le HONOR 20 à travers le monde et poursuit ses performances commerciales records en Chine

Les ventes du HONOR 20 en Chine dépassent un million d'unités en seulement 14 jours

Le volume des ventes de HONOR 20 PRO dépasse la barre des 100 millions de yuans trois secondes après son lancement

La commercialisation mondiale commercera le 21 juin avec la France , l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, la Malaisie, la Pologne, la Russie, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

HONG KONG, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque de smartphone HONOR a annoncé la commercialisation mondiale de son smartphone phare, le HONOR 20, après une performance commerciale record de plus d'un million d'unités vendues en Chine en seulement 14 jours. Le HONOR 20 sera tout d'abord commercialisé en France, en Allemagne, en Malaise, en Russie et au Royaume-Uni le 21 juin ; en Italie et aux Pays-Bas le 24 juin ; en Inde le 25 juin ; en Pologne le 28 juin ; et en Espagne au début juillet. Il sera ensuite vendu sur d'autres marchés. Par ailleurs, le HONOR 20 PRO a dépassé la barre des 100 millions de yuans (environ 15 millions de dollars) peu de temps après sa mise en vente hier.

Liste de commercialisation du HONOR 20* Pays Date de mise en vente Partenaires commerciaux et liens Prix de vente conseillé Promotion Russie 21 juin Eshop 27 990 roubles Pack précommande - HONOR FlyPods Lite DNS MTS Svyaznoy Mvideo Eldorado Beeline Megafon Royaume-Uni 21 juin Three (en ligne et hors ligne) 399,99 livres Pack précommande – Montre HONOR Magic Carphone Warehouse (en ligne et hors ligne) Amazon Mobile Phone Direct Very ID Mobile AO.com France 21 juin Boulanger (en ligne et hors ligne) 499,00 euros Pack avec HONOR FlyPods Darty (en ligne et hors ligne) Fnac (en ligne et hors ligne) Bouygues (en ligne) Pack avec HONOR Band 4 HONOR Shop La Défense Pack avec HONOR Watch HONOR Shop Lyon 27 juin FREE (en ligne et hors ligne) Pack avec HONOR FlyPods Allemagne 21 juin Amazon.de 499,00 euros Pack avec HONOR FlyPods Otto.de Deinhandy.de Conrad.de 24 juin Mediamarkt.de Saturn.de Malaisie 21 juin All HONOR Experience Stores 1 699 ringgits Haut-parleur Bluetooth portatif HONOR SoundStone, HONOR Band 4 et sac-à-dos HONOR Hihonor.com N/A Italie 24 juin Hihonor.com 499,00 euros Pack avec écouteur Bluetooth HONOR AM61 28 juin Unieuro MediaWorld Buying Group Pays-Bas 24 juin BOL.COM 499,00 euros Pack avec écouteur Bluetooth HONOR Band 4 et HONOR AM61 Belsimpel Coolblue Inde 25 juin Flipkart 32 999 roupies 1. EMI gratuit à partir de 5 500 roupies/mois 2. Garantie de reprise à 90 % sous 90 jours ; « Love it or Return it Challenge »* 3. Les utilisateurs de HONOR 20 series, pour une recharge de 198 roupies/299 Rs, bénéficieront d'une remise de 2 200 roupies et de 125 Go 4G supplémentaires Pologne 28 juin Play 1 999 zlotys Pack avec billets d'avion (à partir du 1er juillet) Espagne Début juillet MediaMarkt (en ligne et hors ligne) 499,00 euros Carte cadeau de 100 euros Grupo Euskaltel Phone House Fnac Worten Hihonor.com

*Liste incomplète. Prière de consulter les pages locales pour plus d'informations.

HONOR a également été sacrée marque la plus performante pour la cinquième année consécutive lors la journée commerciale annuelle « 618 » sur JD.com, l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Chine[1]. Cette année, la marque est arrivée en tête des volumes de vente et des recettes dans la catégorie des smartphones Android[2]. Le HONOR 20, la star de la HONOR 20 Series, est également arrivé en tête des ventes dans la catégorie des smartphones Android pour la tranche de prix 2 000 - 2 999 yuans sur JD.com[3].

La HONOR 20 Series, qui réunit le HONOR 20 LITE, le HONOR 20 et le HONOR 20 PRO, a été lancée à Londres le 21 mai. Salué pour son design de tout premier plan et ses capacités photo inégalées, le HONOR 20 a reçu des commentaires tout à fait positifs des grands noms de la presse spécialisée en technologie comme GSMArena, Tech Advisor, Stuff et Mashable. Outre ses quatre appareils photo IA de premier plan et ses performances inégalées, le HONOR 20 reçoit les louanges aussi bien des consommateurs que de la presse.

« C'est un moment unique pour HONOR, qui a enregistré des ventes records pour le HONOR 20 », explique George Zhao, président de HONOR. « Forts de cet élan, nous sommes heureux d'annoncer la commercialisation mondiale du HONOR 20 à nos fidèles fans qui ont soutenu sans relâche la marque et nos produits innovants. Nous sommes en bonne place pour le succès du HONOR 20 sur nos marchés étrangers, et je suis impatient que chacun découvre ce produit. »

Le HONOR 20 PRO, qui est déjà disponible en Chine, a atteint un volume de vente global de 100 millions de yuans trois secondes après son lancement hier. Les utilisateurs en dehors de la Chine pourront aussi bientôt profiter de ce smartphone très attendu. Le mois dernier, il a déjà remporté deux prix décernés par Android Authority et Android Police, respectivement dans les catégories « Editors' Choice » and « Most Wanted ». En outre, il a obtenu la note maximale (5/5) d'Android Authority, et une note de 4/5 par Tech Advisor et Android Central. Ces récompenses impressionnantes par des experts du secteur témoignent de l'attachement de la marque à proposer à ses utilisateurs une expérience de premier plan riche en fonctionnalités. Vous ne devez plus attendre : restez à l'écoute pour les dernières informations sur la commercialisation mondiale du HONOR 20 PRO.

[1] La catégorie de best-seller peut varier chaque année [2] Best-seller en termes de volume et de recettes dans la catégorie des smartphones Android pour la période comprise entre le 1er et le 18 juin 2019 [3] Best-seller en termes de volume et de recettes dans la catégorie des smartphones Android pour la période comprise entre le 1er et le 18 juin 2019

À propos de HONOR

HONOR est l'une des principales marques de smartphones. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Pour en savoir plus, consultez HONOR en ligne sur www.hihonor.com

