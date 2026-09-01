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01.09.2026 06:37:00
Hongta Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hongta Securities hat am 30.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0.07 CNY. Im letzten Jahr hatte Hongta Securities einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 692.8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hongta Securities 612.3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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