Hongta Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hongta Securities präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hongta Securities 0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 417.2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 31.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hongta Securities 608.5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch