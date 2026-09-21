Hong Yuan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hong Yuan lud am 18.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Hong Yuan im vergangenen Quartal 0.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 72.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hong Yuan 0.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch