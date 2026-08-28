Hong Leong Financial Group Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hong Leong Financial Group Bhd lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.83 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.750 MYR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hong Leong Financial Group Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.32 Milliarden MYR im Vergleich zu 3.07 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3.03 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.87 MYR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 12.65 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte Hong Leong Financial Group Bhd 12.32 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch