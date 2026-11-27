Hong Leong Financial Group Bhd hat am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.71 MYR gegenüber 0.740 MYR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.16 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.28 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch