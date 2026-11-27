Hong Leong Bank Bhd Registered veröffentlichte am 26.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 MYR gegenüber 0.530 MYR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.02 Milliarden MYR – ein Plus von 1.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Leong Bank Bhd Registered 2.98 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch