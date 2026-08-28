Hong Leong Bank Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hong Leong Bank Bhd Registered hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.61 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.530 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3.02 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Hong Leong Bank Bhd Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2.21 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2.08 MYR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.44 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.64 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 11.36 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch