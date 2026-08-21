Hong Kong Exchanges and Clearing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.70 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hong Kong Exchanges and Clearing ein EPS von 3.25 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hong Kong Exchanges and Clearing mit einem Umsatz von insgesamt 7.38 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 10.36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch