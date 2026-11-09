Hong Kong Exchanges and Clearing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.55 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hong Kong Exchanges and Clearing 6.76 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.12 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch