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20.08.2026 06:37:00
Hong Kong Exchanges and Clearing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.26 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Hong Kong Exchanges and Clearing 3.51 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.50 Milliarden HKD – ein Plus von 17.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Kong Exchanges and Clearing 7.22 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3.87 HKD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7.91 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.ch
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