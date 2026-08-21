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21.08.2026 06:37:00
Hong Kong Exchanges and Clearing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hong Kong Exchanges and Clearing lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1.08 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 925.0 Millionen USD umgesetzt.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.494 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1.01 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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