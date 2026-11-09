Hong Kong Exchanges and Clearing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hong Kong Exchanges and Clearing äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.84 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 3.88 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.87 Milliarden HKD – ein Plus von 1.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hong Kong Exchanges and Clearing 7.78 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch