Hong Kong Exchanges and Clearing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hong Kong Exchanges and Clearing hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.00 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 994.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch