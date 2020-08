Hong Kong Aerospace and Technology Group et Intelli Global Corporation Ltd signent un accord de partenariat stratégique global portant sur la constellation de satellites commerciaux « Golden Bauhi...

HONG KONG, 15 août 2020 /PRNewswire/ -- Hong Kong Aerospace and Technology Group (« HKATG ») et Intelli Global Corporation Ltd. (« IGC ») ont annoncé conjointement que les deux sociétés ont conclu un accord de partenariat stratégique global, basé sur leurs atouts technologiques respectifs et leur réseau d'affaires en vue de promouvoir les systèmes de satellites commerciaux « Golden Bauhinia ».

Dans le cadre de cet accord, HKATG a autorisé IGC à revendre et à combiner ses solutions de villes intelligentes avec les données satellitaires dérivées du « Golden Bauhinia » pour des régions comprenant la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, d'autres villes de Chine et plusieurs pays d'outre-mer. Cet accord prévoit également une coopération dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale, de la conception et de la planification des constellations, de la fabrication de satellites, des collaborations aérospatiales internationales, etc. Par le biais de ce partenariat, les deux parties mettront à profit leurs ressources respectives pour promouvoir conjointement le développement de l'industrie des satellites commerciaux et de ses applications en matière de big data, afin de poursuivre le développement de la région de la Grande Baie pour en faire une agglomération urbaine intelligente. Dans le même temps, les deux parties développeront conjointement leurs activités à l'échelle mondiale.

À propos de Hong Kong Aerospace Technology Group

HKATG a été fondé par onze scientifiques éminents de l'aérospatiale mondiale et est le premier membre de la Fédération internationale d'astronautique à Hong Kong. HKATG conçoit, lance et exploite la constellation de satellites « Golden Bauhinia » qui couvre des agglomérations urbaines et fournit des données satellitaires en temps quasi réel (moins de 5 minutes), par tous les temps, avec une résolution d'image de 0,5 mètre.

À propos d'Intelli Global Corporation Limited

Intelli Global Corporation Limited (IGC) a été cofondée par M. Allen Yeung, ancien directeur des systèmes d'information du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong, M. Antoni Vives, ancien maire adjoint de Barcelone (Espagne), et M. Herbert Che, ancien vice-président d'Alibaba, ainsi que par plusieurs experts de renommée mondiale en matière de villes intelligentes en qualité de conseillers. IGC vise à aider les dirigeants des villes du monde entier à concrétiser le vaste potentiel de développement des villes intelligentes, en particulier dans les domaines de la conception de haut niveau des villes intelligentes, des applications de big data et des plateformes numériques de gestion des villes jumelées. IGC dispose de bureaux et de centres de recherche et développement à Hong Kong, Hengqin Zhuhai et Pékin.

