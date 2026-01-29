Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
29.01.2026 13:48:36
Honeywell übertrifft Erwartungen - Ausgliederung der Aerospace-Sparte früher
CHARLOTTE (awp international) - Der Mischkonzern Honeywell hat im vergangenen Jahr einen Schlussspurt hingelegt. So stieg der Umsatz im vierten Quartal um sechs Prozent auf knapp 9,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mitteilte. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stiegen die Erlöse um elf Prozent. Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage in seiner Luft- und Raumfahrt-Sparte sowie in der Gebäudeautomation. Die Profitabilität hingegen wurde durch Wertberichtigungen von als zum Verkauf klassifizierten Geschäftsbereichen belastet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 17 Prozent auf 2,59 Dollar.
Organisches Wachstum sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie fielen besser aus, als von Analysten erwartet worden war. Für das laufende Jahr stellte Honeywell ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 10,35 bis 10,65 Dollar in Aussicht, was ebenfalls mehr ist als von den Marktexperten im Schnitt angenommen. Dies würde einem Wachstum von sechs bis neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Das organische Wachstum sieht der Konzern bei drei bis sechs Prozent.
"Wir haben das Jahr 2025 mit starken Ergebnissen abgeschlossen, die unsere Prognose für den bereinigten Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen haben", kommentierte Verwaltungsrats- und Vorstandschef Vimal Kapur die Zahlen. Der Auftragseingang sei um 23 Prozent gestiegen, was auf die robuste Nachfrage in den Segmenten Luft- und Raumfahrttechnologien sowie Energie- und Nachhaltigkeitslösungen zurückzuführen sei, so der Manager. "Dadurch konnten wir das Jahr 2025 mit einem Rekordauftragsbestand von mehr als 37 Milliarden Dollar beenden, was uns für 2026 gut positioniert."
Honeywell habe zudem Fortschritte bei der Optimierung des Portfolios gemacht. So wurde das Chemiegeschäft im Oktober abgespalten. Der Konzernchef aktualisierte zudem den Zeitplan für die geplante Ausgliederung von Honeywell Aerospace in ein eigenes börsennotiertes Unternehmen. Der Spin-off soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden und damit früher als zunächst in Aussicht gestellt./nas/tav/jha/
Nachrichten zu Honeywell
|
13:48
|Honeywell übertrifft Erwartungen - Ausgliederung der Aerospace-Sparte früher (AWP)
|
12:51
|Ausblick: Honeywell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Honeywell Aktie News: Honeywell wird am Mittwochabend ausgebremst (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Honeywell Aktie News: Honeywell tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Honeywell von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Handel in New York: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
Analysen zu Honeywell
