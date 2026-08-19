Honeywell Technologies Aktie 157449939 / US4385162056
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19.08.2026 09:58:00
Honeywell testet neue Antenne für Drohnensteuerung erfolgreich
Honeywell TechnologiesHoneywell Aerospace hat gemeinsam mit Partnern eine neue Satellitenkommunikationsantenne für die Steuerung unbemannter Luftfahrzeuge ausserhalb der Sichtweite (BVLOS) erfolgreich getestet. Das teilte das Unternehmen mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
183.57 CHF -0.86%
In eigener Sache
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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