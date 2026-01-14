Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
14.01.2026 13:24:27
Honeywell Says Quantinuum Plans Confidential IPO Filing
(RTTNews) - Honeywell International Inc. (HON) on Wednesday said its majority-owned quantum computing unit, Quantinuum LLC, plans to confidentially file with the U.S. Securities and Exchange Commission for a potential initial public offering.
The company said the number of shares and price range for the IPO have not yet been determined.
Honeywell shares rose more than 1% in pre-market, after closing at $210.28 on Tuesday, up 0.81%.
Nachrichten zu Honeywell
|
06:21
|Erste Schätzungen: Honeywell stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Honeywell Aktie News: Honeywell am Abend fester (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Honeywell Aktie News: Honeywell am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Honeywell von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)