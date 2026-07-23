Honeywell Technologies Aktie 952258 / US4385161066
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23.07.2026 13:29:37
Honeywell-Aktie zieht an: Konzern meldet solide Quartalszahlen - Gewinnprognose steigt
Der Mischkonzern Honeywell setzt sich nach der Abspaltung seiner Luftfahrtsparte etwas andere Ziele für das laufende Jahr.
Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.
Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um ein Zehntel auf 1,95 Dollar nach oben.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Honeywell-Aktie zeitweise 1,72 Prozent stärker bei 237,00 US-Dollar.
/stw/nas/jha/
CHARLOTTE (awp international)
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