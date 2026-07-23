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Honeywell Technologies Aktie 952258 / US4385161066

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Zahlen im Blick 23.07.2026 13:29:37

Honeywell-Aktie zieht an: Konzern meldet solide Quartalszahlen - Gewinnprognose steigt

Honeywell-Aktie zieht an: Konzern meldet solide Quartalszahlen - Gewinnprognose steigt

Der Mischkonzern Honeywell setzt sich nach der Abspaltung seiner Luftfahrtsparte etwas andere Ziele für das laufende Jahr.

Honeywell Technologies
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Der verbliebene Konzern mit dem Namen Honeywell Technologies erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 19,8 bis 20 Milliarden US-Dollar, wie er am Donnerstag zusammen mit seinen Zahlen des zweiten Quartals mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,05 bis 8,35 Dollar steigen. Binnen drei Jahren soll dieses Ergebnis etwa 12 Dollar erreichen.

Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.

Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um ein Zehntel auf 1,95 Dollar nach oben.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Honeywell-Aktie zeitweise 1,72 Prozent stärker bei 237,00 US-Dollar.

/stw/nas/jha/

CHARLOTTE (awp international)

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