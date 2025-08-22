Honeywell Aktie News: Honeywell tendiert am Abend nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,3 Prozent auf 222,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 45'636 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 222,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 365'834 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 9,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (179,47 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 19,29 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,49 USD. Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.35 Mrd. USD gegenüber 9.58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie im Minus: Honeywell steigert Gewinn weniger stark als gedacht

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China bleibt Schlüsselfaktor: So stark sind Tesla, GM & Co. exponiert